Justiça proíbe lançamento de efluentes no Rio Tramandaí

O Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), por meio da Vara Regional do Meio Ambiente, determinou a suspensão do lançamento de efluentes tratados no Ponto PT3 do Rio Tramandaí. A decisão, anunciada pela juíza Patrícia Antunes Laydner na última quarta (22), acata o pedido realizado por moradores por meio de uma ação a qual questiona os impactos causados pelo sistema de esgoto de Xangri-lá.

Entre eles, estão as incertezas sobre a pesca artesanal, o abastecimento e a qualidade da água. Outra questão está relacionada com a proximidade entre os locais de lançamento e captação de água. De acordo com a licença concedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a vazão autorizada seria de 20 litros por segundo (l/seg), o equivalente a 1,7 milhão de litros por dia (l/d) e mais de 630 milhões de litros ao ano (l/aa).

A medida ainda determina que a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) interrompa os trabalhos realizados na Estação de Tratamento de Esgoto II (ETE II). Caso não cumpra as determinações, a Corsan terá que pagar uma multa diária no valor de 100 mil reais.

RESPOSTA

Após as determinações, a Companhia resolveu se pronunciar. Segundo nota publicada em suas redes sociais, a Corsan afirma que a ETE Xangri-lá II é capaz de tratar 100% dos efluentes recebidos antes deles serem devolvidos a natureza, o que determina os órgãos fiscalizadores, incluindo a Fepam.

Ainda conforme a nota, a Estação de Tratamento teria iniciado seu funcionamento respeitando todas as leis exigidas, sendo o processo divulgado à população com antecedência. Por fim, a Companhia acredita que a decisão será reavaliada, visto que a operação da ETE representaria um avanço significativo do saneamento no Litoral Norte gaúcho.

Apesar de tudo isso, a Corsan afirmou que irá cumprir todas as exigências do TJRS.