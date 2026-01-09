CEEE realizará ações em praias do Litoral

Durante o mês de janeiro a CEEE Equatorial irá realizar na região uma série de atividades. Estão previstas blitz itinerantes, palestras, entre outras ações. De acordo com a assistente de Relacionamento com o Cliente da Companhia, Júlia Andrade, o objetivo do trabalho é orientar a população sobre o uso consciente de energia elétrica, segurança na Rede e acesso a benefícios e serviços da distribuidora.

As atividades vão iniciar na próxima terça-feira (13), em Xangri-lá, e se encerrarão em 23/01, em Cidreira. Durante este período, as equipes da Equatorial também vão passar pelas seguintes praias do Litoral Norte gaúcho: Capão da Canoa (14), Torres (16), Balneário Pinhal (20 e 21/01) e Tramandaí (22).

