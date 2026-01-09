Briga entre irmãos termina com homem esfaqueado

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de terça-feira (6), após um homem ser esfaqueado no município de Imbé. O crime ocorreu em uma residência localizada na Avenida Paraguassu, no balneário de Santa Terezinha. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até a casa, onde encontraram a vítima com dois ferimentos no tórax. O indivíduo, de 43 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Tramandaí (HT), onde segue internado.

De acordo com a BM, o autor do crime seria o irmão da vítima. O sujeito de 38 anos teria efetuado os golpes de faca durante uma discussão entre os familiares. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações. É válido ressaltar que, até o final de quinta (8), o suspeito da tentativa de homicídio não havia sido preso.

