Bombeiros realizam simulação de resgate

Moradores e veranistas que passaram pela região próxima a Ponte Giuseppe Garibaldi, que liga Tramandaí a Imbé, na manhã de quarta-feira (7) foram surpreendidos por uma grande movimentação de agentes e viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) durante um resgate de helicóptero realizado no Rio Tramandaí. Porém, a ação não passou de um treinamento.

Trinta bombeiros e guarda-vidas civis participaram da simulação. Além do helicóptero, o trabalho contou com o uso de um barco e de motos aquáticas do CBM. O treinamento teve início com uma corrida de aproximadamente dois quilômetros (km). Em seguida, os agentes pularam da ponte e seguiram a nado pelo Canal do rio por cerca de 1,6km até a Barra. Durante o percurso, foram feitas simulações de salvamento. No final do trajeto, ocorreu o salvamento com uso da aeronave. Para essa ação foi utilizado o puçá, equipamento semelhante a um cesto, utilizado para içar a vítima e transportá-la até um local seguro.

De acordo com o comandante da 3ª e 4ª Companhias (Cia) do CBM, o capitão Tiago Bona, a atividade integra o Treinamento Continuado da corporação e tem como objetivo “manter o condicionamento físico” dos agentes, os mantendo “ativos dentro das técnicas de salvamento”, visando obter sempre a melhor atuação de cada um.

CRÉDITO: Isaías Rheinheimer