Bombeiros realizam simulação de resgate

Bombeiros realizam simulação de resgate

Moradores e veranistas que passaram pela região próxima a Ponte Giuseppe Garibaldi, que liga Tramandaí a Imbé, na manhã de quarta-feira (7) foram surpreendidos por uma grande movimentação de agentes e viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) durante um resgate de helicóptero realizado no Rio Tramandaí. Porém, a ação não passou de um treinamento.

Trinta bombeiros e guarda-vidas civis participaram da simulação. Além do helicóptero, o trabalho contou com o uso de um barco e de motos aquáticas do CBM. O treinamento teve início com uma corrida de aproximadamente dois quilômetros (km). Em seguida, os agentes pularam da ponte e seguiram a nado pelo Canal do rio por cerca de 1,6km até a Barra. Durante o percurso, foram feitas simulações de salvamento. No final do trajeto, ocorreu o salvamento com uso da aeronave. Para essa ação foi utilizado o puçá, equipamento semelhante a um cesto, utilizado para içar a vítima e transportá-la até um local seguro.

De acordo com o comandante da 3ª e 4ª Companhias (Cia) do CBM, o capitão Tiago Bona, a atividade integra o Treinamento Continuado da corporação e tem como objetivo “manter o condicionamento físico” dos agentes, os mantendo “ativos dentro das técnicas de salvamento”, visando obter sempre a melhor atuação de cada um.

CRÉDITO: Isaías Rheinheimer

Receita Estadual apreende cerca de dois milhões reais em cigarros

Receita Estadual apreende cerca de dois milhões reais em cigarros

CEEE realizará ações em praias do Litoral

CEEE realizará ações em praias do Litoral

Briga entre irmãos termina com homem esfaqueado