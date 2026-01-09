BM apreendeu cerca de 300 porções de entorpecentes

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Os Policiais Militares (PMs) foram acionados na noite de quarta-feira (7), após receberem informações de que uma motocicleta Honda Fan de cor vermelha estaria sendo utilizada para entregar entorpecentes em Capão da Canoa.

Depois de buscas na cidade, o veículo suspeito foi abordado na Rua Honório Germano, no bairro São Jorge, próximo a Escola Manoel Medeiros. Durante a revista, o condutor da moto foi preso em posse de 283 comprimidos de ecstasy. Além do material ilícito, os brigadianos apreenderam uma balança de precisão, uma máquina de cartões, um aparelho celular e embalagens plásticas.

O indivíduo, que já tinha antecedentes por lesão corporal, tráfico e posse de drogas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM

