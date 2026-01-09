Atlântida Sul receberá Brique na Praia

OSÓRIO – Sucesso de público, o Brique das Carretas chegará ao distrito de Atlântida Sul no sábado (10), quando será realizada uma edição especial do evento. Assim como o realizado na Praça das Carretas, o ‘Brique na Praia’ conta com organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, por meio da Assessoria de Cultura.

Das 15h e 30min às 20h, moradores e veranistas poderão visitar os brechós, além das cerca de 40 bancas de artesanato e gastronomia montadas na Praça da Integração, entre as Avenidas Saquarema e Ilha Bela. O Brique também contará com diferentes atividades, incluindo Contação de Histórias, apresentações artísticas e shows musicais. Vale ressaltar que, em caso de chuva, o evento será transferido para o sábado seguinte (17).