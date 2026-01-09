Acidentes são registrados em Osório

OSÓRIO – O ano mal começou e o cenário segue o mesmo na cidade. A primeira semana de 2026 foi marcada por acidentes de trânsito em diferentes pontos do município. Na noite de segunda-feira (5), um automóvel e uma motocicleta acabaram colidindo no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Vinte e Quatro de Maio, no Centro. Já na manhã de terça (6), dois carros acabaram batendo no mesmo local. Em ambos acidentes, só foi registrado danos materiais, não havendo feridos.

CICLISTA FERIDO

No final da tarde de terça-feira, um ciclista acabou se ferindo após ser atingido por um automóvel. A colisão ocorreu no bairro Caravágio, na esquina das Avenidas Brasil e Marcílio Dias. Vale ressaltar que o condutor do carro prestou atendimento até a chegada do socorro. O jovem, que não teve a idade divulgada, foi socorrido pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e encaminhado ao atendimento médico. O estado de saúde do ferido não foi informado.

ACIDENTE NA ESTRADA DO MAR

Na tarde de quarta (7), um acidente foi registrado no quilômetro nove da ERS-389 (Estrada do Mar). Um veículo seguia pelo trecho quando a motorista acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e foi parar em uma área de vegetação. Apesar do susto, a mulher não se feriu.

OUTRO ACIDENTE

Já na noite de quarta-feira, outro veículo acabou saindo da pista. O acidente foi registrado no Morro da Borússia. Segundo informações, o motorista do automóvel teria perdido o controle da direção ao tentar realizar uma curva. Uma família de Gravataí (Região Metropolitana) estava dentro do carro. Das cinco pessoas, quatro acabaram sofrendo ferimentos. Elas foram socorridas pelos agentes do CBM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para receberem atendimento médico. O estado de saúde deles não foi informado.