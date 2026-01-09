10 pessoas são presas durante ações da BM

Desde o início da Operação Golfinho, em dezembro, a Brigada Militar (BM) tem intensificado as ações de combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente no primeiro final de semana de 2026 os Policiais Militares (PMs) do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam 10 pessoas na região. As prisões foram efetuadas nos municípios de Arroio do Sal, Imbé e Tramandaí.

Em Arroio, um homem de 19 anos foi detido carregando porções de crack e cocaína. Além dos entorpecentes, os brigadianos também apreenderam um aparelho celular. Em Imbé, dois indivíduos foram presos por violência doméstica. De acordo com a BM, um dos criminosos possuía um mandado de prisão aberto em seu nome. Já em Tramandaí, outros dois foragidos da Justiça foram capturados. A dupla, que tem 28 e 34 anos, respectivamente, possuem diversos antecedentes por crimes como roubo, furto e tráfico de entorpecentes.

Ainda em Tramandaí, outros seis homens também foram presos. Ao todo, os PMs apreenderam um revólver, duas espingardas, munições, porções de maconha e cocaína, comprimidos de ecstasy, facas, celulares, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro. Todos os criminosos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.