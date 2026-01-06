Prefeitura instala novos bancos e lixeiras na cidade

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial, iniciou na última semana a instalação de bancos e lixeiras em diferentes pontos do município. Um exemplo é a Praça da Matriz, que recebeu a colocação de 15 bancos de madeira e concreto, além de seis jogos de lixeiras ecológicas.

Ao todo, serão instaladas 140 lixeiras duplas com hastes para fixação ao chão. Dessas, 16 jogos serão colocados nas praças e no Centrinho de Atlântida Sul. Além disso, o balneário osoriense também receberá 30 bombonas plásticas. Os objetos foram doados pelo Frigorífico Borrússia e vão estar disponíveis na Avenida Beira-Mar e junto aos quiosques da Praia.

Bancos e lixeiras serão instalados em diferentes pontos da cidade.

