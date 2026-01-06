Patram apreende ave e carnes de caça

OSÓRIO – Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) foram acionados na sexta-feira (2) após receberem uma denúncia de crime ambiental no interior do município. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado, que fica às margens da Lagoa Caetana, onde confirmaram os fatos.

Conforme a Patram, foram encontrados: uma arma, munições, carnes de caça e uma ave silvestre. Não bastasse tudo isso, os policiais também flagraram uma construção dentro de uma Área de Preservação Ambiental (APA). Devido as inúmeras irregularidades, o proprietário do imóvel foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) da cidade, junto com os itens apreendidos, onde foi registrada ocorrência. Já a ave foi resgatada e após receber atendimento veterinário será devolvida ao seu habitat natural.

CRÉDITO: Patram