Ressaca derruba Monumento da Rosa dos Ventos

OSÓRIO – Após um início de ano com temperaturas altas e um sol de rachar, os municípios do Litoral Norte acabaram sofrendo com uma reviravolta no tempo durante o final de semana. Além do vento forte que baixou a temperatura, as praias da região também foram atingidas por uma ressaca no mar.

A força das ondas acabou ocasionando estragos em diferentes locais e nos balneários osorienses não foi diferente. O monumento da Rosa dos Ventos localizado em Atlântida Sul acabou sendo derrubado. Na segunda-feira (5), uma equipe da Secretaria de Obras do município esteve no local para analisar o prejuízo. É válido ressaltar que ainda não há uma previsão de quando o Monumento será reerguido.

CRÉDITO: PMO