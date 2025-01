Recadastramento do transporte escolar vai até fevereiro

OSÓRIO – Os estudantes que utilizam o transporte escolar na cidade têm até o próximo dia 07 de fevereiro para realizarem o recadastramento. Para seguirem utilizando o serviço, os responsáveis devem preencher um formulário disponível no link: https://osorio-rs.frotusgte.com/pessoas/recadastramento. Lembrando que o sistema irá carregar as informações do aluno que já estava cadastrado para usar o transporte.

O responsável poderá adicionar novo aluno, remover ou atualizar as informações. Após tudo preenchido corretamente, basta clicar em ‘ir para fotos’. A foto é obrigatória, pois essa imagem é a que aparecerá na carteirinha do estudante. O responsável poderá usar uma foto que esteja na galeria do celular ou tirar uma foto nova durante o processo de inscrição caso o aluno esteja junto.

De acordo com a localização, o sistema irá carregar automaticamente três possíveis endereços. Caso apareça a opção do seu endereço, basta selecionar ou poderá corrigir seu local de moradia. Para usar esse recurso é fundamental estar em casa e ativar a localização do celular. Se estiver tudo certo, basta finalizar, verificar os dados, salvar/enviar e guardar seu protocolo. É válido ressaltar que a carteirinha é obrigatória para o uso do transporte escolar e quem não fizer o recadastramento até a data final não poderá utilizar o serviço. Neste ano, as aulas na Rede Estadual iniciam dia 10 de fevereiro, enquanto que na Rede Municipal começam em 19/02. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 99712-5451.