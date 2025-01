Polícia localiza dupla suspeita de envolvimento em homicídio

Na tarde de quarta (15), a Polícia Civil (PC) prendeu um homem e apreendeu um adolescente. As ações aconteceram nos municípios de Cidreira e Tramandaí, respectivamente. Conforme a PC, a dupla é suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 02 deste mês, em Santo Antônio da Patrulha. Na ocasião, indivíduos armados realizaram um ataque a tiros em SAP. Um homem acabou morrendo e o segundo alvo conseguiu fugir. O homem e o menor foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguirem em andamento.

CRÉDITO: PC