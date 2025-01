Osorienses vencem ITF de Beach Tennis

Nesta semana, as osorienses Isabelli Camargo, de 15 anos, e Júlia Simoni, de 14 anos, estão em Xangri-lá para a disputa de três competições de Beach Tennis. Os eventos esportivos valem pontos para o Ranking Internacional da modalidade (ITF BT). Após serem campeãs do BT10 Xangri-lá 1, na terça (14), as meninas voltaram a quadra durante a quarta-feira (15) para a disputa do BT10 Xangri-lá 2.

Novamente, seis duplas disputaram a competição, sendo divididas em duas chaves com três cada. Desta vez, Belli e Júlia conquistaram uma vitória e uma derrota (no Super Tie), avançando para final nos critérios de desempate. Na decisão, a dupla de Osório derrotou Carolina Dellagustin e Fernanda Sana, com um duplo 6×4.

“Felicidade imensa com mais essa conquista. Tivemos jogos muito duros que enfrentamos e conseguimos conquistar o tão sonhado segundo título”, resumiu Isabelli. Após a nova conquista, as osorienses ainda irão participar do BT50 Xangri-lá, que irá ocorrer entre esta sexta (17) e domingo (19).

MAIS DE 500 ATLETAS

Teve início na quinta-feira (16), a quarta edição do Beach Tennis Challenger. A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT). Até domingo (19), mais de 500 atletas do Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros irão passar por Xangri-lá. Das cerca de 30 categorias, 13 contarão com pelo menos um representante de Osório. Os jogos acontecem na praia de Atlântida e são abertos ao público em geral.

Julia Simoni e Isabelli Camargo venceram BT10 Xangri-lá 2.

CRÉDITO: Divulgação