Sociedade de Pediatria do RS alerta sobre a prevenção de acidentes com água entre crianças

Durante o Verão, a Sociedade de Pediatria do Estado (SPRS) reforça a necessidade de redobrar os cuidados para prevenir acidentes com crianças em ambientes aquáticos, como praias, piscinas e clubes. Afogamentos estão entre as principais causas de mortes acidentais na infância durante essa estação, tornando essencial a supervisão constante e a adoção de medidas de segurança por parte dos responsáveis.

O vice-presidente da SPRS, Marcelo Porto, destaca que a prevenção é a chave para momentos de lazer seguros. “É fundamental manter a supervisão constante e atenta, sem delegar essa responsabilidade a irmãos ou crianças mais velhas. Cercas de segurança ao redor das piscinas, além de pisos antiderrapantes, são medidas também essenciais. A grade com altura de 1,5m, com portão chaveado e a vigilância ininterrupta, são as medidas mais eficientes. Ensinar às crianças os perigos de correr próximo à água e evitar brinquedos perto das bordas também contribuem para a segurança. Esses cuidados simples podem prevenir não apenas afogamentos, mas também quedas e machucados”, afirma Porto.

A SPRS ressalta que o uso de coletes salva-vidas, a aprendizagem de primeiros socorros e a atenção redobrada em passeios e férias são ações que ajudam a minimizar os riscos.

Marcelo Porto, vice-presidente da SPRS.

CRÉDITOS: Divulgação