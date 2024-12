Projeto para pavimentar estrada da região é entregue ao Governo do Estado

Uma comitiva liderada pelo prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, esteve em Porto Alegre na segunda-feira (2) para se reunir com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), Carlos Rafael Mallmann. O encontro também contou com a presença do deputado federal Lucas Redecker (PSDB). Na ocasião foi entregue o projeto de pavimentação de parte da Estrada Sérgio Luckmann, que liga a Sede de SAP ao distrito de Monjolo. De acordo com o prefeito patrulhense, a ideia é que o projeto seja incluído no Programa Pavimenta 3 para 2025.

CRÉDITO: Sedur