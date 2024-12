PRF apreende 9,6 quilos de drogas

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados na noite de sábado (7), após receberem informações de que um automóvel Fiat Palio, com placas de Porto Alegre, estaria transportando entorpecentes pela BR-101. Após buscas na rodovia, os policiais conseguiram localizar o veículo suspeito, em Torres. Conforme a PRF, o Palio estava sendo conduzido por um homem de 23 anos, com antecedentes por roubo, furto e tráfico. Durante revista, foram encontrados 9,6 quilos de cocaína e um revólver escondidos no painel do carro. O indivíduo, que é natural da capital gaúcha, relatou aos policiais que havia pego o material ilícito em Balneário Camboriú (SC) e deveria entrega-lo em Poa. Diante dos fatos, ele foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PRF