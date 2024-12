Prefeitura divulga programação do Natal dos Bons Ventos

OSÓRIO – Na manhã de segunda-feira (9), a prefeitura divulgou a programação do Natal dos Bons Ventos. Entre os dias 06 de dezembro e 06 de janeiro, serão realizadas diversas atividades por diferentes pontos da cidade. As ações contam com organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Mais uma vez, haverá o Natal nos Distritos, com direito a Papai Noel e muito mais. Na quinta-feira (12), a subprefeitura de Santa Luzia receberá as atividades a partir das 18h. Já no sábado (14), as ações acontecerão na Praça da Integração, em Atlântida Sul, a partir das 16h.

Presente em todos os anos, o Encontro de Terno de Reis não poderia faltar na programação do Natal dos Bons Ventos. A programação prevê duas apresentações, sendo a primeira no dia 14 deste mês, no Salão Paroquial da Comunidade São Sebastião, na Borússia, e no próximo dia 20/12, no Salão Paroquial da Baixada. Lembrando que ambas as apresentações são gratuitas e estão marcadas para iniciar às 20h.

Já no dia 23 de dezembro, o Largo dos Estudantes Sônia Chemale irá receber um show com o grupo Tchê Guri. A apresentação está marcada para às 21h. E para fechar a programação, no dia 06 de janeiro de 2025 haverá o tradicional Encontro de Terno de Reis. Marcado para iniciar às 20h, o evento contará com a apresentação de grupos locais e da região.

CARREATA NATALINA

Tiveram início na última terça-feira (3), as Carreatas Natalinas do Natal Cooperativo da Sicredi Caminho das Águas. Com um espírito de solidariedade e alegria, a cooperativa levará luzes, músicas e o encanto do Natal para diversas cidades da região até o dia 20 de dezembro. A ação tem como objetivo não só espalhar a magia do Natal, mas também promover a solidariedade, com a entrega de brinquedos para crianças.

Após um mês de arrecadação de brinquedos nas agências de seus municípios de atuação, o Sicredi Caminho das Águas traz para a comunidade um presente especial: carreatas noturnas que irão passar por pontos estratégicos das cidades, iluminando os corações e reunindo famílias para uma celebração coletiva. Além disso, o Sicredi Conecta, uma unidade móvel especialmente decorada e iluminada para a ocasião, também estará presente, proporcionando um momento de integração e encantamento para os moradores. Na sexta-feira (12), será a vez de Osório receber a Carreata da Sicredi. A ação está marcada para iniciar às 20h e deverá passar pelas ruas centrais do município. Já a unidade do Sicredi Conecta estará na praça do bairro Medianeira, realizando a entrega dos brinquedos. As ações do Sicredi Caminhos das Águas vão até 20 de dezembro, se encerrando no Vale do Paranhana, nas cidades de Riozinho e Rolante.

Sicredi Conecta estará passando pelo Centro de Osório na próxima quinta-feira (12).

CRÉDITOS: Divulgação