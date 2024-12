Policiamento nas praias da região contará com quadriciclos

Com a proximidade do Verão, a Brigada Militar (BM) está reforçando o policiamento nas praias do Litoral Norte gaúcho. Na semana passada, os PMs do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) passaram por instruções teórica e prática, onde foram habilitados para utilizarem os veículos. As aulas foram realizadas na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), em Osório, entre quarta (4) e sexta-feira (6). Com isso, os Policiais Militares (PMs) passarão a utilizar quadriciclos para monitorarem a Orla de Arroio do Sal, Capão da Canoa, Cidreira, Torres e Tramandaí. As ações na faixa de areia terão início no dia 19 de dezembro, quando inicia mais uma edição da Operação Golfinho. Antes disso, no próximo sábado (14), está marcada a abertura oficial da Operação Verão Total 2024/2025. Desta vez, o evento acontecerá no Calçadão Kanitã, na praia de Cidreira, próximo a guarita 184, a partir das 10h.

Veículos serão utilizados por brigadianos durante Operação Golfinho.

CRÉDITOS: BM