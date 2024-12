Patram apreende aves silvestres e cerca de uma tonelada de pescado

A Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) realizou uma série de apreensões durante a última quinta-feira (5). Após denúncias, os policiais foram até uma peixaria localizada próxima a Ponte do Camarão, em Tramandaí. No local foram apreendidos aproximadamente 900 quilos de filé de Bagre e 100 quilos de peixes in natura, todos impróprios para consumo.

Não bastasse isso, o estabelecimento não possuía licença para funcionar. Diante dos fatos, o proprietário foi autuado, sendo o local interditado. Já os produtos foram recolhidos e destinados para alimentação dos animais marinhos atendidos no Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar).

Ação em Santo Antônio da Patrulha apreendeu armas e dezenas de munições.

OUTRA OPERAÇÃO

Também na quinta, os agentes da Patram cumpriram seis mandados de busca e apreensão, em Santo Antônio da Patrulha (SAP). A Operação, denominada de Banhado Grande, visa combater uma quadrilha responsável pela prática de caça em uma Área de Proteção Ambiental (APA), que abrange os municípios de Glorinha, Gravataí e Viamão, além de SAP.

Ao todo, foram apreendidos: armas, munições e objetos para caça. Além disso, os policiais encontraram dezenas de gaiolas e algumas aves silvestres. O material foi recolhido e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio, onde foi registrada ocorrência. Já os animais recolhidos foram devolvidos para seu habitat natural.

Policiais encontraram dezenas de gaiolas e algumas aves silvestres durante ação em SAP.

