Parquinho da Praça das Carretas é interditado

OSÓRIO – Frequentadores da Praça das Carretas foram surpreendidos na última quinta-feira (5), com a interdição do parquinho de brinquedos. De acordo com o secretário municipal de Obras, Cláudio Aliardi, isso se deu após um pedido do Ministério Público (MP) local, devido ao registro de problemas estruturais nos equipamentos.

A solicitação previa que os brinquedos fossem desmontados ou passassem por manutenção urgente para garantir a segurança dos usuários. Entretanto, a prefeitura optou pela interdição, visto que não conseguiria providenciar os reparos necessários até o final do mandato do atual Governo.

CRÉDITO: Divulgação