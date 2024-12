Pagamento do IPVA 2025 inicia na quarta-feira

Inicia na quarta-feira (11), o pagamento do IPVA 2025. Os motoristas que quitarem o tributo até o dia 30 deste mês, terão desconto de antecipação de 6% e não incorrerá na variação da Unidade Padrão Fiscal (UPF) – que, pelos índices inflacionários, deve ficar em 4,63%), gerando uma redução potencial de 10,63%.

Além disso, a vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, podendo a redução do valor chegar até a 28,13%. Outra possibilidade de descontos é a quitação nos meses de janeiro, fevereiro ou março de 2025. O proprietário do veículo que pagar o IPVA até 31 de janeiro terá 6% de desconto. Se pagar até 28 de fevereiro, a redução é de 3%. Já quitando até 31 de março, o desconto é de 1%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF. Vale ressaltar que, quem pagar até o vencimento por placas, em 30 de abril, não terá descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e Bom Cidadão.

Além dos descontos pela antecipação, os proprietários também podem obter os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão. Caso tenham direito a todos os benefícios, os contribuintes acumularão descontos máximos de 24,80% (janeiro), 22,40% (fevereiro) e 20,80% (março). Se o proprietário optar pelo parcelamento, também terá o respectivo desconto nas parcelas de janeiro, fevereiro e março. Mas, para isso, precisa aderir ao parcelamento ainda em janeiro.

PARCELAMENTO

O parcelamento em seis vezes, que foi implementado em 2022, somado aos descontos de antecipação, auxilia o contribuinte a planejar o pagamento do tributo de forma mais alongada, quitando o IPVA de janeiro até junho. O parcelamento não tem juros, mas é preciso que o contribuinte faça a adesão (primeira parcela) até 31 de janeiro de 2025. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

Para fazer o parcelamento, é obrigatório que o pagamento inicie em janeiro. Por exemplo, se o proprietário resolver parcelar em fevereiro o imposto, não será mais possível, devendo quitá-lo em parcela única. Por isso, é imprescindível que o pagamento da primeira parcela ocorra ainda dentro do mês de janeiro. Já os contribuintes que optarem pelo parcelamento do tributo pelo Pix precisam gerar todo mês um novo QR Code para o pagamento.

NÚMEROS

Dos 4,4 milhões de veículos tributáveis em 2025, 472 mil estão em Porto Alegre e o restante nas demais cidades da Região Metropolitana e interior do Estado. Em Osório, são 19.803 veículos tributáveis, totalizando o valor de R$ 28.816.879,14 (vinte e oito milhões oitocentos e dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos). Vale ressaltar que deste total, somente 50% irá o Município, sendo que o restante vai para o Governo do Estado.

O IPVA é mais uma importante fonte de sustentação das políticas públicas que pode ser usado, inclusive, na conservação de rodovias estaduais, mas não apenas para esta finalidade. Esse é um recurso que o Estado utiliza para garantir e qualificar a prestação de serviços públicos, como saúde, educação e segurança pública.

SAIBA MAIS

Quem paga IPVA?

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2006, exceto os isentos em Lei.

Como pagar?

O proprietário deverá apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada ou para a geração de QR Code. Consulte o valor do IPVA e faça o pagamento do seu veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code?

No aplicativo do IPVA RS disponível na App Store ou Google Play ou no site: www.sefaz.rs.gov.br/apps/ipva.Onde pagar? Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 instituições. O contribuinte deve observar os horários limites de funcionamento da instituição financeira escolhida, em seus diversos canais de atendimento, para não perder prazos de pagamento.