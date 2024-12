Osoriense participa de Campeonato Brasileiro de Skate

Na última semana, a osoriense Mariazinha Santos esteve na cidade de Santos, no litoral paulista, para participar da final do Campeonato Brasileiro de Skate Street Amador, na categoria Feminina. A competição foi realizada na Pista Skate Park Chorão, local que recebe o nome do vocalista da banda Charlie Brown Jr. Entusiasta da modalidade, o cantor faleceu em 2013, aos 42 anos de idade.

Disputando contra atletas de todo o país, Mariazinha não conseguiu chegar a grande final: “Não consegui mandar a linha que estava nos meus planos. Precisei trocar muito em cima da hora e fiz uma (volta) mais simples. Acabei não conseguindo me classificar para a final, mas estou muito feliz por ter conseguido chegar até aqui, mesmo depois de ‘pegar o bonde andando’, declarou a atleta osoriense que terminou na 13ª colocação.

CRÉDITO: Divulgação