Operação da PRF fiscaliza mais de mil veículos na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na quinta-feira (5), a Operação Temática de Fiscalização de Pesos e Dimensões. O trabalho contou com o auxílio dos agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre. Iniciada no último dia 25 de novembro, a ação realizada na BR-101 vistoriou 1.027 veículos que trafegavam pela rodovia, no trecho entre os municípios de Osório e Torres. Durante as abordagens, os policiais fiscalizaram as dimensões das cargas, a qualidade das amarrações e o cumprimento das normas de peso. Além disso, também foram feitas inspeções nos sistemas de freios, dos tacógrafos e da aplicação da Lei de Descanso. Ao todo, foram aplicados 622 testes do bafômetro, sendo sete motoristas autuados.

CRÉDITO: PRF