Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todos os municipios da região. Na noite de terça-feira (3), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento de rotina em Osório, quando flagraram um homem e uma mulher traficando na região central da cidade.

Conforme a BM, a dupla ainda tentou fugir, mas foi capturada e abordada. Com os criminosos foram apreendidas uma balança de precisão e 80 porções de drogas, sendo 52 pedras de crack e 28 porções de maconha. Diante dos fatos, ambos foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foi registrada ocorrência.

GRANDE APREENSÃO

Entre a noite de quarta (4) e a madrugada de quinta-feira (5), quatro pessoas foram presas, sendo três homens e uma mulher. Entre os detidos, foi capturado um indivíduo foragido da Justiça. As ações foram efetuadas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e aconteceram em Capão da Canoa, Imbé e Tramandaí.

Ao todo, foram apreendidos: dinheiro, uma motocicleta, celulares, balanças de precisão e mais de dois quilos de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack, skunk e ecstasy. Todos os detidos foram levados à Delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Cerca de dois quilos de entorpecentes foram apreendidos durante ação em Imbé.

MAIS UM FORAGIDO PRESO

Já na noite de quinta, os brigadianos do 2º BPAT realizavam o monitoramento de um veículo suspeito de estar entregando drogas, quando abordaram um automóvel que estava trafegando em Capão da Canoa. No carro estavam dois homens, ambos com antecedentes criminais.

Com a dupla foram encontrados: uma pistola calibre nove milímetros, munições, dois carregadores, celulares, uma balança de precisão, cerca de 150 pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Os criminosos foram presos e encaminhados a DP de Capão para registro de ocorrência.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, objetos, drogas, uma arma e dezenas de munições.

OUTRAS PRISÕES

Entre a noite de sexta-feira (6) e madrugada de sábado (7), mais três homens foram detidos na região durante ações do 2º BPAT. As prisões ocorreram nas cidades de Arroio do Sal e Tramandaí. Os criminosos, de 24, 26 e 32 anos, possuem diversas passagens policiais. Do trio, dois deles estavam com mandados de prisão em aberto.

Durante as ações, foram recolhidos: objetos, 14 porções de crack, 28 porções de maconha e mais de 500 reais em dinheiro. Todos os presos foram levados a Delegacia de Polícia, onde foram registradas as ocorrências.

Policiais apreenderam dinheiro, celular e dezenas de porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM