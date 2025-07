Produtor osoriense é contemplado para instalação de energia fotovoltaica

OSÓRIO – A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural divulgou na última sexta-feira (18), os novos contemplados com recursos para a melhoria de suas estruturas de produção (câmara fria) e a instalação de painéis solares. A iniciativa distribui recursos aos produtores rurais, por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper), em parceria com o Badesul, e tem como objetivo a redução do custo de energia elétrica nas propriedades.

Entre os contemplados, está o osoriense Fabiano Martins da Silva. O Contrato foi assinado durante ato realizado na 33ª Festa Nacional do Peixe de Tramandaí. O vice-prefeito Ed Moraes e membros da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca acompanharam a atividade.

CRÉDITO: PMO