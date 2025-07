Quatro pessoas são presas pela GMI

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) realizavam patrulhamento na noite de quinta-feira (17), na região central da cidade, quando flagraram dois indivíduos entregando uma sacola para um casal pela janela de um veículo. Ao perceberem a presença dos guardas, o homem e a mulher tentaram correr para dentro do pátio de uma residência, mas acabaram sendo capturados.

Com o casal foi apreendida uma mochila com uma balança de precisão, 35 porções de uma substância semelhante a maconha e um telefone celular. Conforme a GMI, ambos já possuíam antecedentes, sendo o homem por lesão corporal roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, etc. Já a mulher também tinha passagens por tráfico.

Enquanto isso, os ocupantes do carro fugiram em alta velocidade. Com auxílio do Grupamento Tático Motorizado (GTAM), os agentes iniciaram buscas no município, conseguindo localizar e abordar o automóvel no bairro Nova Nordeste. Com os homens foram apreendidos: mais porções de drogas, além de balanças de precisão, celulares e uma quantia em dinheiro, assim como o veículo utilizado por eles.

Os quatro criminosos foram presos em flagrante e encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Imbé apreendeu dinheiro, objetos e dezenas de porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: GMI