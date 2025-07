Osório FC encerra sua participação na Ibercup

Entre os dias 14 e 20 deste mês, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) recebeu o Ibercup Brasil. A competição de Base reuniu mais de 300 equipes. Representando o Litoral Norte gaúcho, o Osório Futebol Clube (FC) disputou a categoria Sub-12 na modalidade de Futebol Sete. Ao todo, 25 equipes foram divididas em cinco chaves com cinco time cada um, onde jogavam entre si, avançando apenas o campeão de cada grupo mais os três melhores segundos colocados.

No grupo B, após uma derrota, uma vitória e um empate, a equipe osoriense chegou a última rodada com chances remotas de classificação. Porém, mesmo aplicando 11 a 0 para cima do Amazon City, o Osório FC terminou em 3º lugar, indo disputar o play-off Prata, junto com os times que ficaram entre o 9º e o 16º lugar na fase de grupos. Infelizmente, o Osório acabou perdendo na primeira partida, sendo derrotado pelo Real Império por 2 a 1, resultado que não apaga a bela campanha feita no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, na grande final da categoria, em clássico carioca, o Botafogo levou a melhor sobre o Vasco, vencendo a partida pelo placar de 4 a 0.

NOVA COMPETIÇÃO

De volta para o Sul brasileiro, a equipe do Osório FC irá disputar a Condá Cup. A competição de Futebol 7 irá ser realizada entre quinta-feira (24) e domingo (27), nas cidades de Chapecó e Cordilheira Alta, ambas em Santa Catarina (SC). O evento contará com dezenas de clubes de diferentes estados. Os jogos serão disputados nas categorias Sub-09, 11, 13, 15 e Sub-17.

CRÉDITO: Divulgação