PRF flagra dois motoristas de ônibus dirigindo sem habilitação

OSÓRIO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na segunda-feira (28/10), a XI Operação Temática de Fiscalização de Transportes de Passageiros (OTEPAS). Após uma fase inicial de nivelamento teórico, a Operação entrou na fase prática na quarta (30/10).

Durante as ações, os agentes abordaram dois ônibus de uma mesma empresa. Um deles realizava uma viajem fretada de Arroio do Sal para Porto Alegre. Já o outro saiu da capital com destino final em Florianópolis (SC). De acordo com a PRF, os motoristas dos dois veículos não possuem o Curso Especializado para o Transporte Coletivo de Passageiros (CETCP), o qual é exigido pela Legislação para a segurança dos passageiros. Diante dos fatos, os ônibus acabaram sendo retidos até que a situação fosse regularizada. Vale ressaltar que a mesma empresa dos ônibus abordados já havia se envolvido em um acidente de trânsito ocorrido no último dia 18 de setembro. Na ocasião, o veículo, que fazia a linha Florianópolis – Porto Alegre, colidiu na traseira de um caminhão na BR-290 (Freeway), em Santo Antônio da Patrulha. O motorista do coletivo morreu e uma passageira ficou ferida. Já os outros 35 ocupantes do ônibus e o condutor do caminhão não se feriram.

CRÉDITO

PRF