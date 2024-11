Polícia fiscaliza denúncias de maus tratos contra animais

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou na tarde de quarta-feira (30/10), mais uma ação de combate ao crime de violência contra os animais. Depois de receberem denúncias, os policiais averiguaram 12 locais da cidade. As ações contaram com a participação do veterinário do Canil Municipal.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, alguns tutores acabaram sendo advertidos e notificados para regularizar e ajustar os locais de abrigamento dos cães domésticos, sob pena de responsabilização. Entretanto, nenhum animal foi recolhido. O delegado também afirmou que mais ações como essa deverão ser realizadas nos próximos dias. Moradores podem auxiliar a Polícia, denunciado, de maneira anônima, por meio do WhatsApp: (51) 99803-7721. Conforme a Lei no 9.605/98, que regula e tipifica as condutas criminosas contra a fauna e a flora, a pena prevista para esse tipo de crime é de até cinco anos de reclusão.

CRÉDITO

PC