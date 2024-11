Ossada é encontrada em Atlântida Sul

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) está investigando o caso de uma ossada que apareceu no balneário de Atlântida Sul no último final de semana. De acordo com a PC, trabalhadores realizavam a escavação no pátio de uma residência para a construção de uma piscina, quando encontraram os ossos. Vale ressaltar que o crânio não foi encontrado. Imediatamente, o proprietário acionou a Brigada Militar (BM) e os Policiais Militares (PMs) foram até o local, onde isolaram a área para a realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) do município e a PC aguarda o resultado do laudo para saber se os ossos são humanos ou de algum animal.