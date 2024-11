Osório receberá três corridas de rua

OSÓRIO – Estão abertas as inscrições para a oitava e última etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte. A prova de 42 quilômetros está marcada para acontecer no feriado da Proclamação da República (15/11), tendo início às 7h, em frente à Vila Olímpica. Além dos 42km, também haverá uma prova de cinco quilômetros. Já para os pequenos, os trajetos serão de 50, 100, 300 e 400 metros.

No final, serão premiados com troféus os cinco primeiros da classificação Geral, nos naipes Masculino e Feminino, além dos primeiros colocados nas categorias por idade. Lembrando que também serão entregues medalhas de participação para todos aqueles que completarem a prova.

OUTRAS PROVAS

Após o encerramento do Circuito de Corridas do Litoral Norte, o município receberá, no próximo dia 15 de dezembro, a primeira edição da Corrida Esfes Osório. A prova, que contará com a participação do efetivo e dos alunos-soldados da Escola de Formação e Especialização de Soldados (Esfes) da cidade, ocorrerá em trajetos de quatro e oito quilômetros. Já em 2025, o Morro da Borússia receberá o 4º Borússia Trail. A prova está marcada para o dia 11 de janeiro e contará com percursos de 12 e cinco quilômetros, além de percursos menores para os pequenos. Lembrando que todas as provas são organizadas pela Biolchi Eventos. Para se inscrever em qualquer uma delas, acesse o site: centraldacorrida.com.br/biolchieventos. Mais informações, diretamente no telefone e/ou Whatsapp: (51) 99933-2079.

CRÉDITOS

Divulgação