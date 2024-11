SAP tenta se recuperar dos estragos causados pelo temporal

O ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul na última semana trouxe chuva, vento e muitos estragos em diversos municípios do Estado. E, no Litoral Norte não foi diferente. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica, inclusive em Osório. Cidades registraram casas destalhadas, árvores e postes caídos, fios arrebentados, entre outros problemas.

Na região, Santo Antônio da Patrulha (SAP) foi, de longe, a mais atingida. Ao menos, 45 postes tombaram e 21 árvores foram cortadas para liberar estradas e ruas por todo o município. Foram registrados transtornos nas localidades de: Catanduvinha, Costa da Miraguaia, Evaristo, Miraguaia, Monjojo, Morro Grande, Palmeira, Passo das Moças, Pedra Branca, Rincão do Capim e Venturosa.

De acordo com Defesa Civil, 129 casas foram destelhadas, sendo distribuídos mais de oito mil metros de lona para auxiliar às pessoas atingidas. O temporal também causou danos aos telhados das Escolas Jovelino Teodoro, Madre Teresa, Patrulhense, Santa Inês I e Santa Inês II. Outro local que sofreu muitos danos foi o Circo Teatro Teleco, que está instalado junto ao Ginásio Caetano Tedesco, ficando completamente destruído. O proprietário do circo, o senhor Vanderlei dos Anjos Silva (Teleco) afirmou que estão aceitando doações. Quem quiser ajudar com qualquer quantia pode mandar um PIX para a chave: 51995350647.

Circo Teatro Teleco teve sua estrutura completamente destruída após ser atingido por temporal.

CRÉDITOS

Divulgação

CBM