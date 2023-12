Prefeitura lança Política Pública de Equidade

OSÓRIO – O auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) recebeu na última sexta-feira (1), a 13ª edição do Fórum Municipal de Saúde. O Fórum é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. O evento tem o objetivo de proporcionar ao servidor público vivências e experiências que auxiliem na qualificação da Saúde.

Tendo como tema este ano ‘Inclusão: Respeito às Diversidades, o Fórum contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito Roger Caputi, o secretário municipal de Saúde Danjo Renê, o coordenador da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Robson Brehm, o deputado federal Alceu Moreira (MDB) e o vice-presidente do Legislativo osoriense João Pereira.

Os presentes puderam acompanhar as palestras de Leandro Karnal, que tratou sobre a inclusão; e de Marcos Petry, que falou sobre Autismo na visão de um autista. Além disso, houve a apresentação do espetáculo teatral ‘Eu sempre soube’, com a atriz Rosane Gofman.

Público presente pode conferir palestra com Leandro Karnal.

LANÇAMENTO DO PROJETO

O Fórum também contou com o lançamento da Política Municipal de Promoção da Equidade em Saúde do Município. A ação visa promover a equidade (igualdade) no acesso e na atenção à saúde de populações específicas, estabelecendo os princípios e diretrizes para a organização dos serviços de saúde na cidade e para a organização e orientação na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

Para os fins desta política serão considerados como populações específicas: população lésbica, gay, bissexual, transgênera, travesti, Queer, intersexo, assexual, pansexual, não-binária e mais (LGBTQIAPNb+); povos indígenas; população em situação de rua; população negra; população quilombola; povos ciganos; população privada de liberdade e egressa do sistema prisional; população de migrantes, refugiados e apátridas; população do campo, da floresta e das águas; pessoas com deficiência e/ou neurodiversas; demais populações que vierem a ser enquadradas e reconhecidas nas políticas de âmbito Federal e Estadual.