Praias do Litoral recebem novos chuveiros

Com a proximidade do início da temporada de Verão, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) começou a revitalizar os chuveiros instalados nas praias do Litoral Norte. Ao todo, 145 equipamentos estão passando por melhorias. As restaurações incluem troca de válvulas, limpeza e um novo padrão de adesivos.

Osório conta com cinco chuveiros, todos localizados na praia de Atlântida Sul. Além da cidade, contam com os equipamentos os seguintes locais: Tramandaí (20), Torres (18), Cidreira (17), Xangri-lá (17), Arroio do Sal (16), Capão da Canoa (16), Imbé (16), Balneário Pinhal (10), Magistério (7) e Quintão (3).

Além disso, 11 chuveiros novos serão instalados. Vale ressaltar que a Corsan não informou com a praias que receberão os novos equipamentos. Lembrando que o uso dos chuveiros pela população é gratuito. Porém, para que tenham melhor conservação e maior durabilidade, a Companhia recomendada que os equipamentos sejam utilizados com cuidado para que não haja danos nas estruturas ou no funcionamento.