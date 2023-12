Sertão é Campeão do Municipal de Futsal de Capão da Canoa

OSÓRIO – Na última sexta-feira (1), o Ginásio Municipal Otto Birlem recebeu as finais do Campeonato Municipal de Capão da Canoa. A competição foi realizada pela prefeitura de Capão, por meio da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer. Ao todo, 64 equipes da região disputaram o Campeonato nos naipes Feminino e Masculino (Séries Ouro, Prata e Bronze).

Na Bronze, 20 equipes disputaram o título, incluindo o time osoriense do Sertão. Após terminar com a melhor campanha da primeira fase. O Sertão avançou no mata-mata e chegou a decisão para encarar o Croatas (Capão da Canoa), em duelo de invictos.

Em um jogo bastante equilibrado, o Sertão abriu o marcador com Paulo Antônio. O camisa 99 do Sertão driblou dois marcadores e chutou no canto para fazer 1 a 0. Depois do gol sofrido, o Croatas começou a pressionar o time de Osório, mas parava nas defesas do goleiro Jeisson. E, quem não faz, leva. Em contra-ataque, Ticarlo cruzou e Daison chutou em cima da marcação. Mas no rebote, Paulo Antônio finalizou para o gol: 2 a 0.

A reação do Croatas foi imediata. Na jogada seguinte, Ratinho recebeu de Prego no lado da quadra e chutou cruzado, a bola bateu em Índio em cima da linha e entrou: 2 a 1. O Croatas seguiu em cima e Jaisson continuava salvando o Sertão, até que em cobrança rápida de escanteio, Ratinho apareceu livre na área para chutar de primeira e deixar tudo igual no marcador: 2 a 2.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa foi bastante emocionante, com as duas equipes tendo chances para marcar. Marcelo Carruíra chutou de longe e a bola bateu em Iuri dentro da área e subiu. Na volta, Iuri, de costas para o gol, desviou de cabeça e a bola entrou. Mesmo com a reclamação do Croatas, alegando que a bola havia saído, a arbitragem confirmou o gol para o Sertão: 3 a 2. Porém, mais um a vez o Croatas conseguiu buscar a igualdade no placar rapidamente. Na jogada seguinte, Índio passou por Iuri e cruzou para Pedro Dario finalizar de primeira, marcando o 3 a 3. Até o final do jogo, os dois times tiveram chances para marcar, mas o placar ficou mesmo empatado, sendo o campeão decidido na disputa de pênaltis.

PÊNALTIS

Tony abriu as cobranças para o Sertão e fez 1 a 0. No primeiro chute do Croatas, Ratinho chutou e o goleiro reserva Jean defendeu. Paulo Antônio fez 2 a 0 para o Sertão. Mas Talison descontou para o Croatas: 2 a 1. Na terceira cobrança do Sertão, Lucas parou na trave. Na sequência, Mateusinho empatou a disputa em 2 a 2. Depois, Ticarlo e Carruíra marcaram para o Sertão e Prego e Índio fizeram para o Croatas. Com a disputa empata em 4 a 4, o duelo foi para as cobranças alteradas.

O goleiro Jeisson foi para o chute e marcou o 5 a 4 para o Sertão. A pedido do treinador, Jeferson Castro, Jeisson foi para o gol e viu Giovani chutar para fora a sexta cobrança do Croatas, confirmando a vitória do Sertão por 5 a 4 e o título da Série Bronze do Campeonato Municipal de Futsal de Capão da Canoa para a equipe osoriense.

Além do título, o Sertão terminou com o artilheiro, Marcelo Carruíra, com 11 gols marcados, e o Goleiro Menos Vazado, Jeisson, que sofreu 11 gols nas sete partidas disputas pelo Sertão na competição. Com o título do Sertão, o terceiro lugar ficou com o Vagal, já que foi derrotado pela equipe osoriense na semifinal pelo placar de 6 a 2.

Artilheiro da Série Bronze com 11 gols marcados, Marcelo Carruíra recebeu troféu do prefeito de Capão Amauri Magnus. – FOTO 2: PMCC

Campanha: 1ª Fase – 7×1 no Capão City, 6×1 no Expresso Spartacus, 5×1 no Baile de Monique, e 7×1 no Vila Real; Quartas – 2 (4) x 2 (2) no Al Gharafa; Semifinal – 6×2 no Vagal; Final – 3 (5) x 3 (4) no Croatas.

Elenco campeão: Goleiros: Jeisson e Jean; Jogadores de linha: Tony, Lucas, Daison, Marcelo Carruíra, Paulo Antônio, Iuri, Ticarlo, Diego, Gustavo e Ricardo; Técnico: Jeferson Castro.