Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (30/11), duas pessoas foram presas no bairro Barra, em Tramandaí. Conforme a BM, as prisões aconteceram após os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberem informações de que dois indivíduos estariam distribuindo drogas em automóveis.

Após buscas do município, os Policiais Militares (PMs) localizaram os suspeitos e efetuaram a abordagem. Com os sujeitos, de 26 e 43 anos de idade, foram apreendidas 109 porções de crack, 14 porções de cocaína, um tablete de maconha, uma balança de precisão, um simulacro de pistola, celulares e uma quantia em dinheiro. Além disso, os brigadianos também confiscaram os dois carros utilizados pelos criminosos para transportar os entorpecentes: um Renault Sandero e GM/Ônix.

Diante dos fatos, a dupla foi levada a Delegacia de Polícia (DP) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

QUTRO PRISÕES NA SEXTA-FEIRA

Na sexta (1), quatro pessoas foram presas por tráfico na região.

Em Cidreira, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram um indivíduo de 18 anos carregando 132 porções de entorpecentes. Ao todo, foram recolhidos: 72 pinos de cocaína, 48 pinos de crack, 12 porções de maconha, além de um aparelho celular e 387 reais. A prisão ocorreu no bairro Antena.

Em Capão da Canoa, os Policiais do Batalhão de Choque (BPChq) realizavam patrulhamento na Zona Norte da cidade, quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao tentarem abordá-los, os sujeitos começaram a correr. Porém, um deles foi capturado e abordado. O indivíduo, de 31 anos, estava carregando uma mochila com aproximadamente 3,1 quilos de drogas, sendo dois quilos de maconha, 750 gramas de crack e 357 gramas de cocaína.

Também foram apreendidas uma pistola calibre nove milímetros (mm), 17 munições, duas facas e duas balanças de precisão. O criminoso, que possui diversas passagens por homicídio, roubo, furto, posse ilegal de arma de fogo e tráfico, foi preso em flagrante. Já o homem que estava com ele conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

Em Terra de Areia, um homem de 24 anos foi preso no bairro Cohab I carregando 171 porções de crack. Durante a ação também foram apreendidas notas de dinheiro. O indivíduo já possuía antecedentes por furto, roubo, ameaça e tráfico de entorpecentes. Já em Tramandaí, uma ação do BPChq no bairro São Francisco II terminou na apreensão de 45 porções de cocaína, um revólver calibre 32mm, 14 munições e uma balança de precisão. Um homem de 23 anos, com antecedentes por homicídio, roubo e tráfico, foi detido.

Todos os presos foram levados à Delegacia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em Capão apreendeu objetos, arma, munições e 3,1 quilos de drogas.

FORAGIDO PRESO

No sábado (2), os PMs realizavam patrulhamento na Zona Norte de Capão da Canoa quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. O sujeito, ao ver a viatura, tentou fugir, mas foi capturado e preso. Ele estava carregando uma mochila com 113 gramas de crack, uma balança de precisão, dois radiocomunicadores, um celular e R$ 35,00. O homem, de 23 anos, estava foragido da Justiça. Segundo a BM, o criminoso tem passagens por roubo, receptação e tráfico.

Também no sábado, em outra ação em Capão, os policiais prenderam um indivíduo, de 26 anos, responsável pela comercialização dos ilícitos no bairro Capão Novo. Ao todo, foram apreendidas durante a ação diversas porções de entorpecentes, como crack, maconha e cocaína, além de um revólver calibre 32mm, uma pistola 22mm, munições, um celular, um caderno de anotações e uma quantia em dinheiro.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, objetos, armas, munições e porções de entorpecentes.

OUTRAS PRISÕES

Ainda no sábado, os agentes do Batalhão de Choque foram até o Parque dos Presidentes, em Tramandaí, após receberem informações de que um homem estaria vendendo drogas no bairro. O suspeito foi localizado e abordo. Com ele foram apreendidos cinco pacotes de maconha, além de celular e 505 reais. O criminoso, de 40 anos, foi preso e levado a DP de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.