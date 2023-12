Três pessoas morrem na região em acidentes de trânsito

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na madrugada de sábado (2), após um automóvel colidir contra uma árvore no quilômetro 44 da ERS-030, na localidade de Barro Vermelho, em Santo Antônio da Patrulha. De acordo com o CRBM, o automóvel Renault Megane seguiu em direção a Glorinha, no Vale do Paranhana, quando saiu da pista, ao tentar realizar uma curva. O carro, com placas de Estância Velha, seguiu desgovernado por cerca de 10 metros até colidir contra uma árvore.

Um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 23 anos, que estavam no banco dos passageiros, morreram no local. Vale ressaltar que os nomes das vítimas não foram divulgados. Já o motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de SAP. O estado de saúde dele não foi informado.

OUTRO ACIDENTE

Na noite de sábado, um automóvel Parati, com placas de Capivari do Sul, e um caminhão, com placas de Santa Rosa do Sul (SC), acabaram colidindo na altura do quilômetro 69 da BR-290 (Freeway), em Gravataí (região Metropolitana). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Parati seguia pelo sentido Porto Alegre – Litoral, quando acabou atingindo a traseira do caminhão.

O condutor do carro, de 59 anos e natural de Venâncio Aires (na Serra), morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado. Já o motorista do caminhão, de 58 anos, não sofreu ferimentos. O trecho foi isolado para realização da Perícia, sendo liberado após retirada do corpo e dos veículos.