Prefeitura irá investir mais de R$ 500 mil na recuperação de acessos do município

OSÓRIO – Dando continuidade ao cronograma da Secretaria Municipal de Obras, o Executivo anunciou que cinco acessos da cidade passarão por melhorias. Ao todo, vão ser investidos 540 mil reais, sendo R$ 480 mil destinados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Lucas Redecker (PSDB), com o restante (R$ 40 mil) de contra partida da prefeitura.

Os trechos das Ruas Machado de Assis (esquina com a lateral da BR-101) e da Sete de Setembro (esquina com a lateral da BR-101), ambas no Centro; assim como da R. Imbé (Medianeira) e Tiradentes (Glória), vão receber uma camada nova de asfalto. Já a Rua Arlindo Pereira, também localizada no bairro Medianeira, receberá obras de drenagem, pavimentação asfáltica, além de colocação de calçada.

De acordo com o Executivo local, os trabalhos serão fiscalizados pelo engenheiro civil da prefeitura, Rafael Fofonka. As obras devem iniciar nas próximas semanas, com previsão de serem finalizadas em até 60 dias (dois meses).

Obras serão realizadas em acessos localizados nos bairros Centro, Glória e Medianeira.

CRÉDITOS: PMO