Rodovias recebem reforço nas equipes de pavimentação

Desde o início de novembro, a CCR Viasul tem recebido reforço nas suas equipes de revitalização do pavimento das BRs 101 e 290 (Freeway). Ao todo, são seis equipes trabalhando nas rodovias, sendo três em cada uma.

Na Freeway, as ações acontecem paralelamente nos seguintes trechos: entre o quilômetro zero e o 12 (Osório), entre o quilômetro 12 e 42 (Santo Antônio da Patrulha) e entre o quilômetro 84 e 98 (Porto Alegre). A previsão para conclusão é até a primeira quinzena de dezembro, antes do início da Temporada de Verão.

Já na BR-101, as obras acontecem entre os quilômetros 66 e 68, em Osório. O trabalho deve ser concluído somente em março de 2026. Entretanto, a CCR ressalta que as obras não vão atrapalhar o fluxo, sendo realizadas em horários alternativos. O investimento total será de cerca de R$ 100 milhões, onde serão utilizadas 85 mil toneladas de camada asfáltica (CBUQ) e 25 quilômetros de novos drenos.

CRÉDITO: CCR