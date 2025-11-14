Praias do Litoral voltarão a receber linhas de Novo Hamburgo

Após seis anos, as Linhas Novo Hamburgo – Cidreira e Novo Hamburgo – Palmares do Sul voltarão a ser realizadas pela empresa Unesul. Antes disso, os passageiros que queriam visitar esses locais saíam na cidade localizada na região Metropolitana e tinham que descer em Capão da Canoa ou Tramandaí para pegar outro ônibus.

Ao todo, serão disponibilizados dois horários, sendo um às sextas-feiras, com saída da Estação Rodoviária de NH às 17h e 30min, em direção a Cidreira. Já aos sábados, a saída será às 8h, com o ônibus também passando pelas praias de Balneário Pinhal e Palmares, tendo como destino final o balneário de Rei do Peixe.

As novas linhas começarão a funcionar a partir do próximo dia 19 de dezembro. As passagens podem ser adquiridas direto na rodoviária de Novo Hamburgo ou pelo site da Unesul (www.unesul.com.br).

CRÉDITO: Felipe Nabinger