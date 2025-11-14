NOTÍCIAS CURTAS

TÍTULOS – Não é de hoje que Marina Bublitz vem se destacando no esporte, trazendo reconhecimento para o município de Osório. A jovem acumula inúmeros títulos apenas com 12 anos de idade. E, nos últimos dias, e menina osoriense ganhou mais dois para sua coleção de troféus.

No sábado (8), Marina, jogando pelo Parobé, foi campeã da quarta edição da Copa Feevale Banrisul Smel de Futsal na categoria Sub-11. Em final disputada na quadra do Ginásio Municipal Agostinho Cavasotto, em Novo Hamburgo, a sua equipe derrotou a Escolinha Alto Feliz por 1 a 0.

Gauchão: Antes disso, no dia 02 de novembro, a atleta osoriense já havia conquistado o título do Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino na categoria Sub-13. O torneio, organizado pela Liga Gaúcha de Futsal ocorreu no Ginásio Paulo César de Castro, em Rio Pardo, e contou com quatro times. Jogando pelo Bola Bola (Nova Petrópolis), Marina ajudou a sua equipe a conquistar o título invicto.

Homenagem: Devido as suas conquistas, Marina foi homenageada durante a rodada da Copa Osório de Futsal. A atleta do Milan entrava em quadra para mais uma partida do Sub-12, quando foi surpreendida pelos seus professores, recebendo um lindo buquê de flores.

Em final caseira, time do Ferreira venceu Porto Futsal por 1 a 0 e se sagrou campeão na categoria Sub-16.

LIBERTADORES – No último final de semana, o Ginásio Otto Birlem, em Capão da Canoa, recebeu a primeira etapa da Copa NCSports Libertadores de Futsal. A competição de Base reúne dezenas de equipes do Litoral Norte gaúcho e outras regiões do Estado da categoria Sub-09 até a Sub-16.

Mais uma vez, os times de Osório foram destaques no torneio. Em final osoriense, o Ferreira derrotou o Porto Futsal pelo placar de 1 a 0. O título da categoria Sub-16 foi dramático, com direito a tiro-livre perdido pelo Porto no último lance da partida. No Sub-12, o Milan foi o grande campeão. Após estar vencendo o Tramandaí City por 1 a 0 por boa parte da partida, a equipe de Osório levou o empate nos minutos finais. Mas, acabou levando a melhor nos pênaltis, vencendo por 3 a 2. Já no Sub-14, o Cruz Azul ficou com o vice-campeonato ao perder a final para o Atlético Canaã (Xangri-lá) por 2 a 0.

Confusão: Na Sub-10, o Conexão Osório ia empatando em 0 a 0 com o AFCA (Canoas), quando Gustavo (Conexão) cometeu uma falta na entrada da área. Bastante revoltado, o atleta chegou a empurrar o árbitro, dando início a confusão. Após muito bate-boca e discussão, o treinador do Conexão retirou os seus atletas de quadra e organização confirmou o título da categoria para a equipe da região Metropolitana.

Equipe do Milan se sagrou campeã da categoria Sub-14 ao derrotar Tramandaí City na disputa de pênaltis.

BEACH TENNIS 1 – Entre 07 e 09/11, Gravataí recebeu a segunda edição do Radar Open de Beach Tennis. A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e contou com a participação de centenas de atletas. Bem representado no evento, o município de Osório saiu do torneio com dois vice-campeonatos.

Saúva foi vice-campeão da Masculina A em Gravataí.

Na Masculina A (nove duplas), Bruna Saúva e o parceiro Gil Quiles (Santo Antônio da Patrulha) perderam a final para a dupla formada por Guilherme Klasener (Panambi) e Lucas Waechter (Santa Cruz do Sul) por dois sets a zero, com parciais de 1×4 e 0x4. Já na Masculina B (19 duplas), o jovem Davi Lessa, jogando ao lado de Guilherme Assis Sander (São Leopoldo), acabou perdendo o título para os portoalegrenses Bruno Benn e Caio Lopes também por 2 a 0 (1×4 e 2×4).

Davi ficou em 2º na Masculina B no Radar Open da BT.

BEACH TENNIS 2 – Entre os dias 08 e 09 de novembro, Porto Alegre recebeu mais uma etapa do Circuito Yesplay Village. Valendo pontos para o Ranking da Federação Gaúcha de Beach Tennis (FGBT), a competição reuniu dezenas de atletas de todo o Estado. E, como é de costume, teve osoriense subindo no ponto mais alto do pódio. Na Simples C Masculina, Taisson Maciel levou a melhor sobre outros três atletas e ficou com o título da competição.

