Prefeitura disponibiliza castração para animais

OSÓRIO – A Secretaria de Saúde da cidade, por meio do Departamento Especial de Proteção Animal (Depa), está disponibilizando a realização de castração de cadelas e gatas de maneira gratuita. Somente em julho, foram castrados 38 animais, sendo 18 cadelas e 20 gatas. A ação visa combater o abandono e a superlotação de animais de rua na cidade, o que tem ocasionado na lotação do Canil Municipal.

Para participar, é necessário o tutor do pet estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família ou outro auxílio do Governo Federal. Além disso, um formulário precisa ser preenchido e entregue junto ao Depa, localizado na sede do Canil Municipal, na Rua José Ouriques Oliveira (Estrada da Lagoa do Horácio). Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp: (51) 3601-3361.

CRÉDITO: PMO

