Prédio da Câmara de Vereadores receberá reforma

OSÓRIO – A sede do Legislativo osoriense irá passar por reforma. Acompanhado do empresário Gustavo Lucas de Assis, o presidente da Casa, o vereador Rossano Teixeira (PDT), realizou na manhã de sexta-feira (1), a assinatura do Termo de Contrato para a reforma do Prédio Administrativo. O trabalho será realizado pela Construtora Planforme, com fiscalização do arquiteto urbanista José Ladislau Ferreira Neto. A previsão para conclusão das obras é de 120 dias (quatro meses), passando a contar a partir da assinatura da Ordem de Serviço, que deve ocorrer nos próximos dias.

CRÉDITO: Divulgação

