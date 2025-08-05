Patram captura cobra em praia

Cobra foi encontrada próximo ao calçadão da Beira-Mar de Imbé.

Na semana passada, os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) foram acionados após populares encontrarem uma cobra na praia de Imbé. O animal, da espécie urutu-cruzeiro, foi localizado próximo ao calçadão da Beira-Mar. Imediatamente, os policiais foram até o local e recolheram o bicho. Após ser analisado, o animal venenoso foi devolvido ao seu habitat natural.

Conforme a Patram, a cobra deve ter vindo junto a resíduos trazidos pelo Rio Tramandaí. Devido ao ciclone que atingiu o Litoral, diversas praias da região acabaram recebendo lixo, entulhos e galhos de árvores. A presença desse material fez com que surgisse uma espuma branca, a qual pode ser vista na areia e também dentro do mar, principalmente em Tramandaí.

Espuma branca foi encontrada em diferentes praias do Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITO: Daniel Ferreira