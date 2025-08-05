Prefeituras se movimentam contra CEEE

A CEEE Equatorial voltou a ser alvo de duras críticas por parte das prefeituras dos municípios do Litoral Norte gaúcho. Isso se deu, devido à demora do religamento da energia elétrica devido à queda de postes e o rompimento de cabos, problemas causados pelo ciclone que atingiu a região no início da semana passada.

Ao todo, mais de 200 mil pessoas ficaram sem luz em toda a região. As cidades mais afetadas foram: Capão da Canoa, Cidreira, Osório, Tramandaí e Xangri-lá. Capão, inclusive, acabou decretando situação de calamidade pública após cerca de 150 famílias serem afetas diretamente.

Em Cidreira, o Procon resolveu notificar a CEEE pelas más condições da rede de energia da empresa, relatando que os problemas vêm acontecendo muito antes da passagem do ciclone. Agora a Equatorial tem até 10 dias para se pronunciar sobre a notificação e apresentar soluções para as demandas apresentadas. Caso isso não ocorra, será aberto um processo administrativo, podendo culminar em multa para a Concessionária de energia caso se comprovem as infrações.

Já a prefeitura de Balneário Pinhal, resolveu ingressar com uma Ação Cível Pública contra a CEEE. Entre os pedidos, está o pagamento de indenização coletiva no valor de três mil reais. Esse recurso seria revertido a um fundo para melhoria e ampliação da rede de energia, assim como a iluminação pública do município. Além disso, também é pedida indenização de R$ 10 mil para cada residência ou unidade consumidora afetada pela interrupção do serviço.

Conforme a companhia, todos os seus clientes no Estado já estavam com o abastecimento normalizado até o final da noite de sábado (2).

MORTE DE CÃES

Em meio a tanta discussão sobre os serviços de atendimento da CEEE Equatorial, dois cachorros foram encontrados mortos após serem eletrocutados por um fio de alta tenção. O caso aconteceu no distrito de Granja Vargas, em Palmares do Sul.

De acordo com moradores, o fio estava solto desde a última segunda-feira (28/07), após a passagem do ciclone. O grupo afirmou que chegou a entrar em contato com a empresa responsável pela rede elétrica, mas, segundo eles, foi alegado que não poderiam prestar atendimento, em função de um cronograma rígido e da alta demanda por reparos após o fenômeno climático.

Após o ocorrido, a subprefeitura de Palmares acabou sinalizando o local com fita, enquanto aguardava que uma equipe da CEEE fosse resolver o problema.

Cães acabaram morrendo após serem eletrocutados em Palmares do Sul.

CRÉDITO: Divulgação