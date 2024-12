Prefeitura de Caraá entra com ação judicial contra CEEE Equatorial

A prefeitura de Caraá divulgou na terça-feira (17) que entrou com uma ação judicial contra a CEEE Equatorial por problemas no fornecimento de energia elétrica. O município alega que tomou a medida devido à falta de luz que afeta diversas comunidades desde o último sábado (14).

Entre as áreas atingidas estão partes da Linha Padre Vieira, Vila Nova, Quebrada do Rio dos Sinos, Sertão, Travessa José Cardoso Ramos e Sanga Funda. Em nota, o prefeito Magdiel Silva salientou que muitas dessas localidades estão sendo prejudicadas em necessidades básicas. “Muitas dessas localidades dependem da eletricidade para o funcionamento das bombas de abastecimento de água, um recurso vital para a saúde e bem-estar de todos. Além disso, o impacto atinge a escola do Sertão e duas fábricas locais, colocando em risco a educação das crianças e a atividade econômica da região”, enfatizou Silva.

Prefeito de Caraá, Magdiel Silva.

CRÉDITO: PMC

RESPOSTA DA CEEE

Também por meio de nota, a empresa também se manifestou: “A CEEE Equatorial informa que está com equipes trabalhando nas localidades mencionadas pela prefeitura de Caraá para o mais breve restabelecimento do fornecimento de energia. Desde a passagem do ciclone subtropical Biguá pelo Rio Grande do Sul a distribuidora restabeleceu a energia de 221 mil clientes. Atualmente, nove mil clientes estão sem luz em toda área de concessão da distribuidora. Este é o 14º temporal a atingir os municípios atendidos pela distribuidora em 2024 — o terceiro evento extremo apenas em dezembro”, pontuou a companhia de energia elétrica, que ainda complementou: “Para garantir o reparo das redes de distribuição para todos os consumidores o mais rápido possível, a companhia acionou o Plano de Contingência e mobilizou equipes, sempre priorizando a segurança dos técnicos em campo”.

A CEEE Equatorial orienta que a população se mantenha longe de fios e cabos ao solo e que comunique qualquer incidente pelos canais oficiais de atendimento: Whatsapp Clara: (51) 3382-5500; Site: www.equatorialenergia.com.br; ou na Central de Atendimento: 0800 721 2333.

CRÉDITO: Divulgação