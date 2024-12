Caravana musical de Natal passará pela região

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), irá prover nos próximos dias o espetáculo ‘Caravana O Sul Te Espera Nas Quatro Estações’. A apresentação musical, alusiva às comemorações do Natal, busca fomentar o fluxo de turistas para os principais destinos de férias de Verão no Rio Grande do Sul. No Litoral Norte gaúcho, a ação passará por oito municípios entre sábado (21) e a próxima quarta-feira (25). A seguir veja as datas e os locais que a Caravana irá passar na região: Santo Antônio da Patrulha (21); Tramandaí e Imbé (22); Morrinhos do Sul, Torres e Três Cachoeiras (23); Capão da Canoa e Xangri-lá (25).