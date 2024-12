Instituições de Osório recebem mais de R$ 300 mil

OSÓRIO – Na última semana, o deputado federal Alceu Moreira e o deputado estadual Luciano Silveira estiveram de passagem pelo Litoral Norte gaúcho. Em visita ao município, os parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) fizeram a entrega de recursos para instituições locais.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) foi contemplada com a quantia de 150 mil reais em emendas parlamentares. Do valor, R$ 100 mil foram repassados pelo por Alceu e os outros R$ 50 mil foram destinados pelo deputado Luciano. A entrega das emendas ocorreu no último dia 13 deste mês e foi realizada a direção da Apae. Além dos deputados, também estiveram presentes o vice-presidente do Legislativo osoriense, João Pereira, além dos vereadores eleitos do MDB: Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital e Julio Mirim.

Também na última sexta (13), os deputados estiveram no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Serra. A entidade tradicionalista também foi contemplada com o valor de R$ 150 mil em emendas parlamentares, sendo R$ 100 mil repassados por Alceu e o restante por Luciano: “Cuidar da nossa gente sempre foi meu compromisso. Cuidar primeiro de quem mais precisa, minha forma de fazer política. Isso não é discurso, é ação, tanto é que fui o deputado estadual que mais indicou emendas parlamentares para a área da assistência social. Seguiremos assim, trabalhando pela nossa cidade, nossa região e nosso Estado”, afirmou Luciano Silveira.

CTG Estância da Serra foi contemplado com a quantia de 150 mil reais.

NOVA VIATURA

Ainda em passagem pela cidade, o deputado Luciano esteve visitando a unidade do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) da cidade. Acompanhado do tenente Valdeci Ambrósio, o parlamentar conheceu a nova viatura entregue ao CBM. O veículo, adquirido com recurso do Governo do Estado, foi uma requisição do Gabinete de Silveira.

Deputado Luciano ao lado do tenente Ambrósio.

OUTROS REPASSASES

Além de Osório, os deputados osorienses Alceu e Luciano também tem destinados emendas para outras cidades da região. Um exemplo é Tramandaí, que nesta semana recebeu uma retroescavadeira XCMG avaliada em aproximadamente um milhão de reais. O dinheiro foi destinado pelos políticos, por meio de emendas parlamentares.

HOMENAGEM

Na segunda-feira (16), o deputado Luciano Silveira recebeu o título de Cidadão Honorário de Três Forquilhas. A honraria foi proposta pela Bancada do MDB e entregue durante a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores local. Acompanhado do filho Germano, o parlamentar recebeu a placa das mãos do presidente da Casa, o vereador Jarbas Brehm. “Essa noite foi uma daquelas de encher o coração de orgulho e emoção. É realmente uma honra receber esse título, que simboliza o trabalho e compromisso que tenho com essa cidade e o carinho que recebo como retribuição”, declarou Luciano.

Luciano Silveira ao lado do filho Germano.

CRÉDITOS: Divulgação