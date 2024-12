Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – A noite de terça-feira (17) foi de muitas homenagens na Câmara de Vereadores com a entrega de Votos de Congratulações para entidades e pessoas de destaque e relevância no município. A cerimônia realizada no Plenário Francisco Maineri contou com a presença de um excelente público.

Os primeiros a subirem ao palco foram os lutadores da Ramon Rost. Anderson Kraemer, Carlos Alexandre, Cristiano Alves de Matos e Sergio Primo Pereira. Vale ressaltar que Ramon Rost também seria homenageado, mas não pode comparecer devido a outros compromissos. Os cinco foram destaques no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu, disputado entre 21 e 23 de novembro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Cristiano foi o campeão na categoria Master (faixa azul). Carlos Alexandre ficou em 2º lugar na faixa marrom. Já Anderson, Ramon e Sergio terminaram na terceira colocação nas faixas roxa, preta e marrom, respectivamente. Sergio também foi vice-campeão na categoria Absoluto. Além dos atletas a equipe de Jiu Jitsu Ramon Rost também recebeu uma placa, a qual foi recebida pelo professor Rodrigo Somalia. Todas as honrarias foram entregues pelo vereador Ed Moraes (PDT), por meio do Requerimento 081/2024.

Cristiano venceu a categoria Master (faixa azul).

Ed Moraes e o lutador Carlos Alexandre.

Vereador Ed e o atleta Anderson Kraemer.

Sergio ganhou duas medalhas no Mundial de Jiu Jitsu.

Professor da Ramon Rost, Rodrigo Somalia.

Dando continuidade, o vereador Ed entregou Votos de Congratulações a Osvaldo Vieira de Aguiar e Loreno José dos Santos (in memoriam), responsáveis pela Letra e Música, respectivamente, do Hino de Osório. A homenagem, proposta por meio do Requerimento 078/2024, foi dada em razão dos 25 anos de criação do Hino da cidade, completados no último dia 14 deste mês.

Familiares de Loreno e Osvaldo Aguiar receberam as placas das mãos do vereador Ed Moraes.

OUTRAS HOMENAGENS

O próximo vereador a realizar suas homenagens foi Lucas Azevedo (MDB). Por meio do Requerimento 079/2024, foram entregues Votos de Congratulações aos alunos do Colégio Adventista, campeões da Champions League de Futsal. A competição foi realizada em novembro, na cidade de Araquari (SC), e contou com a participação de unidades da instituição de ensino dos três estados da Região Sul.

Receberam as placas os atletas: Bruno Gimenes Lanz, Daniel Lepkoski Mota, Guilherme Marques Dos Santos Silva, João Vitor Moreira da Silva (Melhor Atleta da competição), Pablo Juan Werlang e Pedro Arthur Collioni da Silveira, assim como os treinadores, Felipe Azeredo Batista e Gabriel de Oliveira Veiga. Além disso, também foi entregue uma honraria ao Colégio Adventista pela conquista.

Vereador Lucas Azevedo homenageou equipe do Colégio Adventista de Osório.

O vereador Lucas também entregou Votos de Congratulações a Miguel Pires. O jovem atleta foi campeão Gaúcho de Futsal em 2024, na categoria sub-9. Jogando pela equipe da Cepe (Canoas), Miguel, além do título conquistou o troféu de artilheiro do Campeonato, marcando 30 gols, incluindo o gol decisivo na grande final. A homenagem foi proposta por meio do Requerimento 085/2024.

Pires foi campeão Gaúcho de Futsal na categoria sub-9.

Outro vereador que entregou Votos de Congratulações foi Charlon Muller (União Brasil). Por meio do Requerimento 080/2024, foi homenageada Maria Eduarda Nunes da Silva. A jovem osoriense ficou em 2º lugar na Taça Brasil, disputado em Araranguá (PR), e no Mundial, disputado em Santiago (Chile), na modalidade de Tecido Acrobático.

Homenageada Maria Eduarda ao lado dos pais Gisele e Denilson e do vereador Charlon.

Para fechar a noite de homenagens, Vagner Gonçalves (PDT) homenageou, por meio do Requerimento 084/2024, Eloir Flor Rivero. Dona Eloir é a responsável pela criação da primeira instituição de ensino de Atlântida Sul, na década de 80, aquela que viria a se tornar, anos depois, a Escola José Paulo da Silva. Na escolinha, localizada na casa do subprefeito (da época), Eloir se dividia nas funções de professora e merendeira. No auge dos seus 90 anos, Dona Eloir, até hoje, é uma defensora da Educação. Além disso, ela também atua nos projetos sociais de Atlântida Sul, sempre buscando melhorias para o distrito osoriense. Além da placa, a homenageada também recebeu um buquê de flores.

Vereador Vagner ao lado de Dona Eloir.

